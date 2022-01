Dagrecept: Vis met een knapperig en kruidig korstje

Wel zat er relatief veel zout in. Voor wie toch liever zelf bepaalt wat er in zijn maaltijd gaat: onderstaand recept voor vis met een krokant korstje tover je in een handomdraai tevoorschijn. Handig voor als je weinig tijd hebt, een vondst van Martena Duss & Laurence Roothooft uit hun boek: Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven (Uitgeverij Lannoo).

Verwarm de oven voor op 200 graden en snijd het brood zo fijn mogelijk met een mes of in de keukenmachine. Meng het broodkruim met de citroenrasp, olijfolie, chili-vlokken, koriander, ¼ tl zout en flink wat peper. Bestrijk een ovenschaal met een scheutje olijfolie en leg de vis hierin. Strooi wat peper en zout erover, verdeel daarna het broodkruimmengsel over de vis en druk het een beetje aan met je handen. Bak daarna zo’n 20 tot 25 minuten, afhankelijk van de dikte van je vis. Lekker met een stamppotje of gegrilde groenten.

Nodig voor vier personen:

- 100 g vers of oud wit brood, zonder korst (of panko)

- 1 citroen (rasp)

- 4 el olijfolie

- 1/2 tl chili-vlokken (naar smaak)

- handje koriander (fijngesneden, of platte peterselie)

- 400 g witvis