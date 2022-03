Dagrecept: Portugese kip piri-piri uit de oven

Zo kun je bovendien zelf bepalen wat voor kip je gebruikt. Dit recept voor kip piri-piri komt uit het mooie boek Wereldse Smaakmakers (Fontaine Uitgevers), van de sterrenkok Pascal Jalhay.

Meng alle ingrediënten in een keukenmachine (kort pulseren) of vijzel als je die in huis hebt. Voeg vervolgens 1 tot 2 eetlepels arachideolie toe om de marinade te maken. Kerf de kip in en meng met de marinade. Leg de kip, afgedekt een paar uurtjes in de koelkast, maar liefst een hele nacht. Voor een extra pittige piri-piri voeg je een of twee Thaise bird’s-eye pepers toe, in Nederland ook wel bekend als de lombok-peper, luidt het advies van Jalhay.

Je kunt de piri-piri nog lekkerder maken met 1 cm geschilde en fijngesneden gemberwortel, 2 gram gedroogde oregano en 2 gram kardemom. Laat de gemarineerde kip voor het roosteren eerst op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 200 graden, rooster de kippenpoten (of kippendijen) in 45 minuten gaar. Draai na een halfuur om. Check voor de zekerheid even of de kip nog iets langer nodig heeft.

Nodig voor 2 personen:

- 500 gram drumsticks

en/of kippendijen

- sap van een halve citroen

- 4 tenen knoflook

(fijngesneden)

- 2 g gerookt paprikapoeder

- 2 g bruine basterdsuiker

- 2 Spaanse rode pepers

(fijngesneden)

- 2 g zeezout

- arachideolie