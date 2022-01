Column Amito Haarhuis: Leiden, Europees centrum van wetenschap 2022

Als morgen de musea weer open gaan – wat ik op het moment van schrijven nog niet zeker weet – kunt u bijvoorbeeld naar de tentoonstelling Misleiden over nep in kunst en wetenschap. Het is een productie van tien samenwerkende Leidse musea en erfgoedinstellingen. Als u er dan toch bent, ga dan ook meteen bij een paar van die andere musea langs. Zij hebben u gemist!

Dat juist Leiden het predicaat Europese Hoofdstad van de Wetenschap heeft gekregen, is niet geheel toevallig. Het heeft de oudste universiteit van Nederland, gesticht in 1575. Vanaf het allereerste begin heeft die een internationale oriëntatie.

Herman Boerhaave

Herman Boerhaave die eind 17e en begin 18e eeuw de beroemdste arts van Europa was, trok grote aantallen buitenlandse studenten naar de stad. Om die reden werd hij wel ’de leermeester van Europa’ genoemd. Zelfs tsaar Peter de Grote kwam naar Leiden om de beroemde Herman Boerhaave te ontmoeten.

Maar de stad kan niet alleen bogen op een roemruchte geschiedenis. Ook nu wordt er toponderzoek bedreven in grote internationale netwerken. Hoogleraar sterrenkunde Ewine van Dishoeck vertelde tijdens de opening over de ruimtetelescoop James Webb waar zij zelf een bijdrage aan heeft geleverd. De sterrenkunde staat later in het jaar centraal tijdens de European Space Week.

Grote Vragen

Het wetenschappelijk hoogtepunt van het jaar is het interdisciplinaire wetenschapscongres EuroScience Open Forum (ESOF) in juli. Tijdens Leiden ’22 staan 22 Grote Vragen centraal. Om daar antwoorden op te vinden, is interdisciplinaire en internationale samenwerking van groot belang. Maar het doel van het jaar gaat verder: het wil de wetenschap intensief verbinden met de samenleving. Voor directeur Meta Knol maakt het niet uit of je kind of Nobelprijswinnaar bent.

Amito Haarhuis is directeur van het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden