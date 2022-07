Een sportieve gezinsauto onder de 5000 euro; wij tippen deze drie

Occasionselectie

Mini Cooper S 2001 – 2006

Het is een feest om in een reguliere Mini te rijden, maar de Cooper S vormt de overtreffende trap. De ’hot hatch’ kent zijn gelijke niet als het om rij- en stuurgedrag gaat. Van dit drietal biedt de Mini de minste hoofd-, been- en bagageruimte. Wij zouden zeker in Groningen gaan kijken: daar staat bij een autobedrijf een mooie blauwe te koop met een wit dak (2004, 147.000 km) voor € 4.998.

Seat Leon TFSi 2005 – 2009

Technisch is deze Leon een Volkswagen, maar er kleeft een begeerlijker imago aan de sportieve gezinswagen. Deze modelgeneratie overtuigt nog steeds met zijn opvallende lijnenspel. Met vijf portieren is hij lekker praktisch. Hij is een tandje stugger dan een Golf, maar kost heel wat minder. Bij een autobedrijf in Lisse stuiten we op een groen gewrapte ’Sport Up’-uitvoering (2006, 188.000 km) voor € 4.999.

Volkswagen Golf GTI 2003 – 2008

Volkswagen stond met de GTI-typeaanduiding aan de wieg van de sportieve gezinsauto. Een Golf rijdt van zichzelf al goed, maar als GTI is hij flink sportiever. Zulke auto’s hebben vaak een zwaar leven gehad, lees daarom aandachtig het kader van de Wegenwacht zodat je weet waaraan je begint. En dan, hup, naar Almere. Daar vinden we een zwarte driedeurs, uiterst compleet (2005, 250.000 km), voor € 4.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Mini Cooper S

Van de eerste generatie van de herboren Mini zijn bij de Wegenwacht nogal wat kleine euvels bekend. De motor houdt ermee op als de aansluiting van de brandstofpomp loslaat. Vocht in de stekkers van de motorcomputer veroorzaakt startproblemen; een kwestie van droogmaken. Rijd je te hard tegen een stoeprand, dan wordt de benzinetoevoer onderbroken.

Seat Leon TFSi

Dit type Leon is technisch identiek aan de Volkswagen Golf en de problemen komen dan ook overeen. Lekkende deurrubbers en problemen met de sloten zijn specifiek voor de Leon. Het exemplaar in de achterklep weigert bijvoorbeeld weleens dienst. Via de sloten kan er vocht in de portieren binnendringen waardoor de zijruiten spontaan opengaan.

Volkswagen Golf GTI

Deze generatie Golf is helaas niet gevrijwaard van serieuze technische problemen. Los van een relatief hoog olieverbruik – vergeet niet regelmatig te peilen! – kan de coating van de cilinders slijten. Dat resulteert in een kostbare motorrevisie. Als een van de individuele bobines kapot gaat, gaat de motor op drie cilinders lopen.

Ons advies

Naar verhouding is de Golf te duur, vooral naast de Leon. De Mini lijkt ons, ook kwalitatief, de beste koop!

