Dit is volgens Zamarra dé truc om hardnekkige vlekken uit je hoeslaken te krijgen

Pieter: „Sinds twee jaar gebruik ik bamboe ondergoed. In bed is een donkere plek in de hoeslakens ontstaan. Ik was ze altijd op 90 graden, maar de plekken gaan er niet uit.”

Zamarra: Bamboe is vaak niet geheel kleurvast, dat zou mogelijk de oorzaak van de verkleuring van het onderlaken kunnen zijn. Voeg een schep oxipoeder toe aan een emmer warm water. Laat het onderlaken de maximale tijd weken en was het, ook met een schep oxipoeder toegevoegd, in de wasmachine.

