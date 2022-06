Beleef de legendarische Scala in Milaan

Teatro alla Scala is door de jaren heen een legende geworden. Tot aan de dag van vandaag hebben hier ontelbare belangrijke wereldpremières plaatsgevonden, zoals opera’s van Rossini tot Verdi en treden hier wereldberoemde zangers en dirigenten op. Geniet in dit uitzonderlijke theater van de opera Fedora waar een van de meest gevierde sopranen van het moment, Sonya Yoncheva, in de hoofdrol is te beleven.

Naast deze echt Italiaanse opera geniet u tevens van een symfonieconcert met het Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi in het iconische Auditorium di Milano.

Naast het indrukwekkende muzikale programma beleeft u verschillende bijzondere culturele hoogtepunten van Milaan. In het Archivio Ricordi ziet u de originele partituren van Verdi!

Ook heeft u de gelegenheid om enkele van de beroemdste meesterwerken uit de kunstgeschiedenis in het indrukwekkende kunstmuseum Pinacoteca Ambrosiana te bewonderen, zoals werken van Botticelli, Caravaggio, Rafaël, Titiaan en Vlaamse meesters als Paul Bril en Jan Brueghel. Milaan is echter niet alleen traditiegericht, maar blikt ook vooruit op de toekomst zoals u in de moderne wijk Porta Nuova kunt zien.

Tijdens de reis wordt u vergezeld door een echte muziekkenner en musicus als reisleider welke tevens twee bijzondere muziektoelichtingen geeft om u optimaal voor te bereiden op het bijzondere concert en opera.

Prijs en vertrek

4-daagse groepsreis volledig verzorgd programma

Vertrek: 22 oktober 2022

Reissom: v.a. €2.398 p.p.

Inbegrepen

Uitstekende categorie zitplaatsen

Verblijf in het uitstekende 4-sterren Cavour hotel (incl. ontijbt)

Een glaasje wijn en kopje koffie tijdens de maaltijden buiten de deur

Boeiende muziektoelichtingen door uw Hannick reisleider

Directe KLM-vluchten

4 keer lunch of diner

Excursieprogramma en entreegelden

Niet inbegrepen

Toeslag 2-pers. kamer voor alleengebruik €348

Eventuele brandstoftoeslag

ANVR Boekingskosten €30 per factuur

Calamiteitenfonds €2,50 per factuur

SGR-Consumentenbijdrage €5 p.p.

Reserveren

Destintravel.nl/milaan-telegraaf

of bel 088-1307340