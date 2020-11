Vrijdag de dertiende: waar komt het eigenlijk vandaan?

Wie googelt naar de geschiedenis van vrijdag de dertiende, vindt meerdere antwoorden. De angst voor deze dag wordt ook wel paraskevidekatriafobie genoemd, een term bedacht door de Amerikaanse therapeut Donald E. Dossey.

Volgens Dossey stamt het ongeluksgetal dertien af van een Noorse sage waar Loki, de god van chaos en leugens, schuldig aan is. Weer anderen zeggen dat er een link is met het christendom. Jezus Christus zou gekruisigd zijn en God verdreef Adam en Eva uit het paradijs op vrijdag de dertiende. De Amerikaanse schrijfster Marianne Williamson suggereerde dat op vrijdag heksen bij elkaar kwamen, samen met een hele hoop zwarte katten. Dat laatste is blijven hangen.

Dertien

De angst voor vrijdag de dertiende komt vooral door het getal dertien en niet zozeer de dag (vrijdag). Veel mensen proberen het getal dertien zo veel mogelijk te vermijden. Zo heeft de Trump Tower bijvoorbeeld geen dertiende verdieping, gaat in vrijwel elk vliegtuig rij twaalf over in rij veertien en zal je in ziekenhuizen niet zo snel een operatiekamer aantreffen met het getal dertien. En is het bijvoorbeeld met een reden of gewoon stom toeval dat er maar twaalf maanden in een jaar zitten, of twaalf uren in een klok?

Hoefijzers en ladders

De ladder, de muur en de grond; samen vormen ze een driehoek, het vroegere symbool van de heilige Drie-eenheid. Loop je eronderdoor, dan wordt dat als een oneerbiedige daad beschouwd waarna de duivel je kan komen halen.

En ja, die hoefijzers... Je moet je best doen wil je er eentje tegenkomen in de stad, maar als je een hoefijzer aantreft dat ondersteboven hangt, is al het geluk eruit gelopen en zal het je dus enkel ongeluk brengen. Je zal zo’n omgekeerde hoefijzer maar tegenkomen op vrijdag de dertiende...!

Bijgeloof

Onderzoekers vinden het lastig om te onderzoeken of er sprake is van een echte ongeluksdag, simpelweg omdat veel mensen besluiten deze dag thuis te blijven. Het is dan namelijk lastig data te verzamelen die pech en ongeluk daadwerkelijk aantonen.

Bijgeloof of daadwerkelijk een dag vol pech, wat je ook gelooft: wees in ieder geval voorzichtig.