Column Babette: glimmen met Zamarra

De eerste lifehack – of toen dat nog gewoon een handige tip heette – kreeg ik van mijn oma: poets je schoenen met een bananenschil en ze glimmen als nooit tevoren. Sindsdien ben ik dol op slimmigheidjes die huishoudelijke klussen leuker maker.

Ik zeg leuker, want heb er geen hekel aan. De meeste klusjes zie ik als ontspanning: verstand op nul en gaan. Van ramen lappen en opruimen word ik blij en de koelkast sop ik met plezier. En dat terwijl huishoudklussen verre van populair zijn. Om er even een onderzoek bij te pakken: we hebben zo’n hekel aan strijken dat bijna de helft van alle Nederlanders het nooit doet.

Ook de koelkast schoonmaken scoort hoog op de antipathie-lijst. Een lijst die overigens voor mannen en vrouwen verschilt. Zo noemen mannen vooral zaken als het bed verschonen, de was doen en opruimen, terwijl vrouwen gruwelen van oud papier wegbrengen, stofzuigen en ramen lappen.

Gelukkig zijn daar dus de lifehacks die het huishouden een stuk leuker maken. ’Onze’ expert Zamarra is wat mij betreft de koningin van de huishoudelijke handigheidjes. Zamarra weet raad, altijd. Zo hang ik aan haar lippen als ze vertelt dat de spiegel niet meer beslaat wanneer je deze met een laagje scheerschuim insmeert.

Dankzij Zamarra en haar suggestie over een stukje citroen in het bestekbakje ruikt onze vaatwasser heerlijk. Ik vergeet nooit dat ik ons zilveren bestek ook schoon krijg door het simpelweg in een teiltje te leggen met een laagje aluminiumfolie en schoonmaaksoda.

En dan die gouden tip om een schelpje op de bodem van de waterkoker te leggen waardoor je geen last van kalkaanslag hebt. Over aanslag gesproken: het is Zamarra die mij heeft geleerd dat het grillapparaat brandschoon wordt wanneer je twee kletsnatte stukken keukenrol tussen de warme platen legt.

Als fan doe ik mee met haar schoonmaakchallenge die nog duurt tot de lente aanbreekt. En met elke tip krijgt ze het weer voor elkaar. Ook ik glim, van trots.

