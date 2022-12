Zijn lightproducten nou echt gezonder dan normale producten?

Chips, jam, cola, mayonaise en zelfs bier! Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat een ’light’ variant van. Een product is light wanneer de hoeveelheid suiker, vet, zout of energie minimaal 30 procent lager is dan het originele product. Op de verpakking moet duidelijk staan vermeld waar light betrekking op heeft. Bijvoorbeeld 30% minder vet. Maar is zo’n product ook gezonder?

Verwarring

Diëtist Jolanda Brandse legt het uit: „Omdat met light verschillende dingen kan worden bedoeld, zoals suiker, vet of zout, is er niet een duidelijk antwoord. Bij chips gaat het om vet en zout, terwijl het bij jam om suiker gaat. Dit zorgt voor verwarring bij de consument.”

„Het probleem met lightproducten is dat fabrikanten vaak het ene ingrediënt verlagen, zodat het light mag heten. Maar vervolgens ook aanvullen met een ander ingrediënt, waardoor het gezondheidsvoordeel weer kan worden weggestreept ”, stelt Brandse. „De light chips van Lays bevatten wel 30 procent minder vet, maar ook 23 procent meer koolhydraten en 27 procent meer zout. Gezonder is het dus zeker niet.”

Suiker versus zoetstof

„Bij frisdrank is het een ander verhaal. Daar worden de suikers namelijk gewisseld voor zoetstoffen. Zoetstoffen zijn veel sterker van smaak en je hebt er dus veel minder van nodig om een zoete smaak aan een product te geven, bovendien zitten er in zoetstoffen heel weinig calorieën. Cola light bevat dus heel weinig kcal en geen suiker, waardoor het minder slecht is dan de reguliere cola. Ben je aan het lijnen, dan is het beter om een light frisdrank te kiezen. Maar drink je af en toe een glaasje, dan kun je prima voor de normale varianten gaan.”

Fabel

Het is een fabel dat lightproducten minder slecht zijn dan de normale variant. „Als de fabrikanten zich volledig aan de regels zouden houden zouden lightproducten minder slecht zijn. Maar in de praktijk worden vaak andere ingrediënten toegevoegd om de smaak te houden. De consument wordt regelmatig op het verkeerde been gezet en betaalt ook nog eens meer voor de lightproducten. Als je zeker wilt weten of iets echt beter/gezonder is, dan zal je het hele etiket moeten doornemen en uitrekenen of de beloftes kloppen”, besluit Brandse.