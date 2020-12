Zelf stuken, is dat nou een goed idee?

Toen mijn meissie stage bij mijn klusprogramma liep, veronderstelde haar omgeving dat ze opeens heel handig was geworden. Haar zus en zwager klusten toevallig net in hun nieuwe huis en de muur in de kinderkamer zag er niet uit, kon mijn meissie die niet even stuken? Ze won informatie op de redactie in, keek een aflevering terug waarin ik een wandje stuukte en ging aan de slag. Hoe moeilijk kon het zijn?

Dat viel tegen. Laag na laag ging erop, er werden raggels geplaatst om tussen te stuken; zij probeerde van alles maar helaas niet met succes.

Zweten

Ik geloof best dat ze een avond flink heeft staan zweten. Stuken is namelijk best moeilijk. Gelukkig besloot een verstandige schoonvader uiteindelijk om het heft in handen te nemen en gipsplaten tegen de betreffende muur te plaatsen.

Kijk, een wandje glad maken kun je best zelf. In wat oudere woningen gebruikten ze vroeger vaak een dikke laag structuurverf om de wanden af te werken. Ook spack of spachtelputz was populair en vergeet de granolmuur niet. Tegenwoordig heb je hele mooie producten om wanden weer glad te trekken.

Met dergelijke kant-en-klare producten kun je oneffenheden tot 2mm redelijk gemakkelijk zelf uitvlakken en weer behang- of schilderklaar maken. Het voordeel van een kant-en-klaarproduct is dat je niet zelf hoeft te mengen en dus niet op verhoudingen hoeft te letten. Altijd vrij lastig; soms is het te dun, de andere keer te dik. Verkeerd mengen van producten en zelfs het gebruik van een vieze emmer of gereedschap heeft invloed op de droging en het eindresultaat.

Kant-en-klare producten aanbrengen is doorgaans ook eenvoudiger. Tegenwoordig breng je het met een roller aan en egaliseer je met een soort raamwisser. Alsof je ramen staat te lappen met een strakke muur als eindresultaat. Er is nu zelfs een kant-en-klaar product dat tot maximaal 2 mm uitgevlakt en tegelijkertijd een hippe betonlook als eindresultaat geeft.

Vakman

Maar wil je bijvoorbeeld een steensmuur met diepliggende voeg glad maken, dan zou ik daar niet zelf aan beginnen. Bij stuken komt een hoop kijken. Je moet mengen, je zit met droogtijden, afrijen, vlakken, velsen, afmessen... Je kunt het beter aan de vakman overlaten.

Ik zou er dan ook voor kiezen om zo’n muur met gipsplaten te bedekken. Veel mensen hikken daar tegenaan, het is ook een aardige klus en je verkleint de ruimte met 5 cm. Maar je kunt gipsplaten tegenwoordig ook lijmen met een kant-en-klare montagekit of speciale poederlijm. Kwestie van lijm aanbrengen, de plaat tegen de muur aandrukken, met een klos aankloppen en waterpas. Werkt prima bij wanden.

Toch stuken? Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt staat een instructiefilm.

Voor alles geldt: verwijder loszittende delen en zorg dat de ondergrond schoon, droog en stof- en vetvrij is. Bereid sterk zuigende ondergronden voor met een voorstrijk.