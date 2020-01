Hannah ’de dood ingeschreven’ door revalidatiecentrum

Hannah Walstra: „Ik ben niet alleen ’maar’ een kankerpatiënt; ik ben ook een persoon.” Ⓒ Eigen foto

Stel je voor: je bent ernstig ziek, maar je arts in het ziekenhuis gaat voor genezing met chemo en hormoontherapie. Omdat je veel bent afgevallen en sterker wilt worden, ga je naar een revalidatiecentrum. Daar krijg je, voordat je naar huis vertrekt, een medisch dossier mee en leest daarin: ’Hoewel patiënte vastberaden is haar ziekte te bedwingen, is de kans dat dit slaagt uiteraard minimaal’.