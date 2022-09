Dagrecept: Gesmoorde kippendijen uit de oven

Zo maak je ook dit gerecht klaar, uit het nieuwe boek Dit kookboek is je beste vriend (Becht), van de Australische Lucy Tweed. Verhit de oven tot 180 graden (hete lucht, 200 elektrisch). Zet een grote vuurvaste braadslede op middelhoog vuur. Braad de kippendijen 5 minuten op het vel aan, tot ze krokant en goudbruin zijn. Kruid met peper en zout en schep ze op een bord. Draai het vuur wat lager en bak de ui en citroentijm 5 minuten in het kippenvet tot ze zacht zijn en heerlijk ruiken. Leg de halve bollen knoflook met de snijkant naar onder in de pan en bak 3 minuten mee.

Voeg de vastkokende aardappels toe. Schep de aardappels ongeveer 3 minuten om, tot de randjes glazig beginnen te worden. Voeg de kippenbouillon, linzen en dijonmosterd toe, en zet de braadslede 25 minuten in de oven. Roer de bonen door het mengsel in de braadslede, leg de kip er met het vel naar boven op en zet de schaal nog 20 minuten in de oven.

Nodig voor 4 personen:

- 6 kippendijen (met bot)

- zeezout en versgemalen zwarte peper

- 1 ui (grof gehakt ongeveer

- 8 takjes citroentijm (blaadjes gerist)

- 1 bol knoflook (horizontaal gehalveerd)

- 10 vastkokende aardappels (geschild en gehalveerd)

- 1 liter kippenbouillon

- blik van 400 g linzen (uitgelekt en afgespoeld)

- 1 el dijonmosterd

- 500 g sperziebonen

- Optioneel: klein beetje gehakte bladpeterselie, partjes citroen