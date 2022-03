Dagrecept: Spinaziestamppot met smaak, zonder zout

Daar zijn allerlei trucjes voor; je moet alleen weten welke kruiden je moet mengen om dit voor elkaar te krijgen. SVH Meesterkok Michel Hanssen schreef er inmiddels al drie kookboeken over. Er is geen gerecht of saus die je niet zonder zout kunt bereiden.

Dit recept voor spinaziestamppot met bijbehorende kruidenmix komt uit zijn eerste boek Spice Wise. Kook de aardappelen en uien of sjalotten in water gaar. Giet de aardappelen af, en voeg vervolgens de boter, melk, stamppotkruidenmix en spinazie toe. Stamp het geheel tot een grove stamppot. Het is daarna aan u wat u toevoegt aan vis of vlees!

Hanssen stelt in zijn boek zelf gerookte makreel en zelfgemaakte piccalilly voor. Maar u kunt ook bijvoorbeeld stukjes gebakken zalmfilet of kip toevoegen.

Nodig voor vier personen:

- 1 kg aardappelen

(geschild en in stukken)

- 250 g sjalotten of kleine

uien (gepeld)

- 50 g (ongezouten) boter

- 100 ml warme melk

- 1,5 el stamppotmix

- 450 g verse spinazie

(gewassen en uitgelekt)

Stamppotmix:

- 1 deel kurkuma

- 1 deel gedroogde lavas

- ½ deel gemalen piment

- 2 delen poedersuiker

- 2 delen witte peper

- 2 delen gemalen

mosterdzaad

- 3 delen uienpoeder

- 1 deel gemalen fenegriek