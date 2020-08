Daar sta je dan, met skikleding in Rio de Janeiro...

Marie-José Jonkman-van der Kaaij (62) en Godelieve van Zanten-Jans (63), beiden stewardess.

Indrukwekkend

„Israël, met een bezoek aan Jeruzalem en Bethlehem. Met hun enorme intense geschiedenis, de gelovigen bij de Vila Dolorosa, Golgotha... onuitwisbaar. En dan hele jonge mensen zien met grote geweren bij de Klaagmuur.”

Mooiste herinnering

„Duiken met witte haaien in Gansbaai in Zuid-Afrika. Adrenaline, intense kou en toch een beetje doodsangst, want we gingen in een gammele ijzeren kooi de zee in.”

Drama

„De aswolk in IJsland, waardoor we in Singapore vast kwamen te zitten. Maar ook deze coronatijd. Sloeg je vroeger van een land in crisis de deur dicht en kwam je veilig terug in eigen land, nu is er geen veiligheid meer. Ook hier niet.”

Koffers kwijt

„We gingen met onze koffers vol bikini’s en zonnebrand naar Rio de Janeiro. Daar aangekomen waren onze koffers er niet. We kregen wel andere koffers: volgepakt met skikleding voor Whistler Mountain in Canada.”

Vakantiegadget

De HappyCow-app: overal ter wereld de meest bijzondere vega en vegan tentjes. En een Bluetooth-speaker voor de favoriete muziek.”

Altijd mee

„Een grote oprol-toilettas. En de selfiestick!”

Aanrader

„Mexico met haar uitbundige bevolking, de kleuren en het overdadige eten. Maar ook Zuid-Afrika met de prachtigste stranden, wel met ijskoud water, het wild en de overweldigende natuur.”

Willen nog naar...

„Op zoek naar de berggorilla’s in Oeganda. Hopelijk lukt dat volgend jaar.”

