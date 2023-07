Ongecompliceerd tot rust komen op het strand van IJmuiden

Melissa Rongen is op het strand opgegroeid. Haar ouders en grootouders hadden strandhuisjes bij Bloemendaal en later bij IJmuiden. Elke zomervakantie bracht ze door in het gemoedelijke dorpje dat deze verzameling van strandverblijven vormt. De zon, de zee en een heleboel aardige ’ooms en tantes’ die ook nog eens een oogje in het zeil hielden.

„Mijn moeder verhuisde tijdens de zomervakantie gewoon naar het strand”, vertelt Melissa. „Mijn vader kwam dan’s avonds uit zijn werk. Opa en oma waren er natuurlijk ook vaak. Mijn moeder had geen rijbewijs en als ze de was moest doen, namen we met een tas vol wasgoed de bus naar IJmuiden. Dat gaf niks, we hadden toch geen haast?”

Sinds zij samen met man Martijn dertien jaar geleden zelf een huisje kocht, is ze de derde generatie strandhuisbezitters. We zitten binnen aan tafel en kijken via de glazen pui uit over het strand en de huisjes op de eerste rij. Binnen is het piepkleine pandje – een tiny house, uitgevonden voor deze term het levenslicht zag – van alle gemakken voorzien.

Bedstee

Een mooie keuken, een door Martijn getimmerde bedstee waar eventueel twee mensen in kunnen slapen. Aan de achterkant een best ruime slaapkamer met een tweepersoons bed en een eenpersoons stapelbed erboven. Veel in blauw-wit, wat bijdraagt aan het strand- en zeegevoel.

Op het terrasje, afgescheiden door een rijtje miniduintjes, twee grote zitzakken waarin het vast prettig relaxen is. Wie het ’straatje’ naar rechts afkijkt, ziet her en der wat kleine kinderen spelen en oudere, diep gebruinde heren lekker in de zon liggen. Achter deze tweede rij huizen staat nog, weer iets hoger, een derde rij. „De verschillende plekken hebben voor- en nadelen. Vooraan heb je mooi vrij uitzicht maar zit je terras ook de hele tijd onder het zand. Onze achterburen prijzen weer de rust van de duinen.”

Bij Melissa en Martijn begon het strandvirus in 2010 te kriebelen. De oudste zoon was een jaar of zes, de jongste was op komst. Natuurlijk konden ze vaak in het strandhuis van Melissa’s ouders logeren. „Maar je wilt graag een stekkie van jezelf. Toen dit huis te koop kwam, waren we op vakantie in Denemarken. De vader van Melissa is gaan kijken. Hij zei meteen: ’Doe maar, het is een mooie’.”

Bekijk ook: In deze strandhuisjes wil je slapen als je in Zandvoort bent

Het huisje staat van 1 april tot 1 oktober op het strand en hoeft niet te worden afgebroken en weer opgebouwd. Aan het einde van het seizoen wordt het op een grote shovel geladen en elders in IJmuiden opgeslagen. De mogelijkheid bestaat om er in de winter aan te klussen. Wie een huisje koopt, wordt automatisch lid van een strandvereniging, in het geval van Martijn en Melissa De Zeemeeuwen (162 huisjes). De naastgelegen vereniging De Schelp telt 180 huisjes.

„Aan De Zeemeeuwen betalen we een stageld van 2770 per jaar. Ze hebben een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners waar je koffie kunt drinken en waar activiteiten zoals een playbackshow en een feestavond worden georganiseerd. Voor mensen die geen douche of toilet in hun huisje hebben, zijn er sanitaire faciliteiten. Ik ben ook bij de vereniging betrokken, ik vind het leuk om dingen te organiseren”, zegt Martijn.

Bij het huisje aan de overkant gaat ’tante Jet’ lekker buiten zitten borduren. Negentig lentes jong brengt zij de complete zomer op het strand door. „Tijdens feestavonden is ze steevast op de dansvloer te vinden”, lacht Martijn. „Haar kinderen hebben hier ook huisjes. Heerlijk toch, om zo oud te worden?”

Bekijk ook: Dit is het schoonste strand van Nederland

Zelf is het in Haarlem wonende gezin bijna elk weekend in hun strandhuisje te vinden. Ook complete zomervakanties worden er doorgebracht, weer of geen weer. „Regenbuien ervaar je hier heel anders”, weet Melissa. „Als het opklaart, is het meteen weer fijn op het strand.” Elk weer is mooi weer, vindt Martijn, die in IJmuiden graag supervroeg opstaat: „Lekker met een bakkie koffie in de ochtendzon aan de achterkant van het huisje. Ultieme rust.”

Verschoond van huishoudelijke activiteiten – even een bezem erdoor en het huisje is weer schoon – is het puur genieten. „Wat doen we de hele dag... Uitrusten! Lezen, in de zon zitten, kletsen, een spelletje. Volleyballen of voetballen met de kinderen. In de avonden zitten we vaak met onze strandvrienden gezellig tot in de kleine uurtjes bij elkaar, wijntje en biertje erbij, wat chips... Het is allemaal zo lekker ongecompliceerd.”

Kriebel

Die strandvrienden zijn een verhaal op zich. Gedurende de zomer is het reuze gezellig met de andere huisjesbezitters. Melissa: „In de winter zien we elkaar eigenlijk nooit. Gaat het huisje eenmaal van het strand, dan begint het winterseizoen. Dat is dan ook weer leuk: herfst, de kerstperiode. Maar in januari begint het alweer te kriebelen. Straks weer naar het strand! Staat het huisje in april weer op z’n plek, dan zien we ook onze strandvrienden weer.”

De huisjes mogen alleen worden gebruikt door de eigenaren en door vrienden of familie die aspirant-lid zijn. „Met een maximum van 28 nachten. Daar zijn we erg blij mee, we willen hier geen Airbnb-achtige toestanden. Dat je een weekendje komt en een stel Engelse hooligans aantreft. Dat kan gelukkig niet.”

Het echtpaar houdt van het ritme van een gemiddelde stranddag. De ultieme rust in de vroege ochtend, het gekrijs van de zeemeeuwen; volgens Melissa kun je daaraan horen welk weer het gaat worden. Dan, op warme stranddagen, de komst van dagjesmensen. Maar het strand is breed en echt druk is het nooit. Aan het eind van de dag pakken de dagjesmensen hun spullen in en zie je het leeg worden.

„Dan loop je rond een uurtje of zes tussen de huisjes door en ruik je hoe de gehaktballen in de pan worden gelegd”, grinnikt Martijn. „Zijn we weer onder ons. ’s Avonds is het heerlijk sterren kijken, hoewel we inmiddels ook een televisie hebben. Voor de elektriciteit hebben we zonnepanelen op het dak. De huisjes worden toch steeds luxer, er zijn nu plannen voor aansluiting op de riolering.”

Of het gezin dat gaat meemaken, is de vraag. Hun huisje is net te koop gezet, al benadrukken ze geen haast te hebben. „Maar we willen, nu de kinderen groter worden, weer meer met ze gaan reizen”, zegt Martijn. „We vinden het zonde om het huisje veel leeg te laten staan. Daarvoor is het hier te leuk en te gezellig.”