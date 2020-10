Eerste hulp bij roestvlekken

Roestvlekken kunnen met een zuur zoals azijn of citroen goed worden behandeld. U kunt een citroentje uitknijpen of een oplossing van water en citroenzuurpoeder maken. Dit is verkrijgbaar bij supermarkten en natuurwinkels.

Ook het fosforzuur in cola breekt roest af. Laat verroeste voorwerpen een nacht in de bruine drank weken en u kunt roest er zonder problemen van afschrapen. Een verroeste sleutel kunt u ook een dag in een aardappel steken; deze bevat oxaalzuur. Het resultaat zal u verbazen.

Roestvlekken in textiel kunt u behandelen met een papje van citroen of azijn en zout. Smeer dit op de vlekken en laat het een tijdje in de zon liggen. Daarna afspoelen en indien mogelijk wassen in de wasmachine.

Een dun laagje (blanke) nagellak op de onderkant van een fles scheerschuim voorkomt roestkringen op de wastafel.

Roestachtige vlekjes op bestek kunnen ontstaan als verschillende materialen, bijvoorbeeld rvs en zilver, tegen elkaar aan het in bestekbakje van de vaatwasser staan. Deze contactcorrosie is te voorkomen door bestek goed gescheiden in het bakje te zetten.