Recept van de dag: balletjes met rijst

Soms zit ik een recept uit te tikken terwijl het water me in de mond loopt. Dit is er weer zo een. Spaanse gehaktballetjes. Het stelt allemaal niet zoveel voor, denk je misschien, maar dit gerecht is compleet uitgebalanceerd qua smaak. Het komt ergens uit de Pyreneeën, zeggen ze, maar daar maken ze het met lamsgehakt. Ik neem er het liefst kalfs/rundergehakt voor. Halfom mag ook. Echt gehakt!