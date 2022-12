Deze drie originele auto’s koop je voor 2500 euro

Occasionselectie

Chrysler PT Cruiser 2000 – 2010

Zo’n PT Cruiser blijft lekker eigenwijs! De 2.4-liter benzinemotor valt aan te raden. De Chrysler is aangenaam ruim: vier volwassenen passen er prima in en de bagageruimte is met minimaal 538 liter enorm. Het is een uitdrukkelijk Amerikaanse auto, geen scheurijzer. Met een rustige rijstijl zit je al aan 1 op 10. Bij een autobedrijf in Oudewater staat een keurig originele zilvergrijze 2.4 met de nodige opties (2006, 172.000 km) voor € 2.495.

Mini Cooper 2001 – 2006

Z’n sportieve prestaties zijn de belangrijkste reden om voor de Mini te kiezen, al doe je wel concessies aan het rijcomfort. Een ander nadeel is de beperkte binnenruimte: wil je ermee op vakantie, dan moet de achterbank plat. Juist omdat je er zo fijn de bocht mee om kunt, hebben veel Mini’s een zwaar leven gehad. Wees kritisch bij een occasion! Wij hebben een goed gevoel bij de knalgele Cooper Pepper (2002, 217.000 km), voor € 2.450 te koop bij een autobedrijf in Veldhoven.

Volkswagen New Beetle 1998 – 2011

De ’New Beetle’ is een leuke auto. Voorin is hij heel ruim, de achterbank zit er voor de symboliek in. De kofferbakinhoud is eveneens beperkt. Hij rijdt goed, want onderhuids is het gewoon een Golf. Gemakkelijk in de omgang en lekker comfortabel! Ook voor dit budget bestaat er heel wat aanbod. Wij kiezen de zwarte ’Highline’ (2000, 138.000 km), waarmee voor € 2.499 wordt geadverteerd bij een autobedrijf in Gemert.

Oordeel van de Wegenwacht

Chrysler PT Cruiser

Bij de PT Cruiser kent de Wegenwacht niet veel storingen. Het contactslot heeft weleens kuren of de sleutel wordt niet herkend. Dat valt provisorisch op te lossen, maar in de garage moet er een nieuw slot in.

In elektronische storingen is weinig logica te ontdekken. In de regel verhelpt de Wegenwacht zulke euvels langs de weg.

Mini Cooper

Bij deze eerste generatie van de nieuwe Mini komen weliswaar wat problemen voor, maar die zijn vrijwel altijd ter plekke op te lossen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een losgeschoten schakelstang tussen versnellingspook en -bak. Vocht in een stekker of in een computer zet de Mini ook stil, evenals een los contact bij de brandstofpomp.

Volkswagen New Beetle

Technisch is de New Beetle gelijk aan de Golf. Specifieke euvels kennen we niet, maar hij kan wel Golf-kwalen vertonen. Zoals een motor die op drie cilinders gaat lopen omdat een bobine kapot is. Een defecte remlichtschakelaar en doorgebrande verlichting komen vaak voor. Erger is een vastgelopen ABS-pomp of een kapotte luchtmassameter: dure reparaties.

Ons advies

In wat de één geweldig vindt, wil een ander niet dood worden gevonden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat smaak doorslaggevend is bij een keuze uit dit drietal. De meest praktische optie lijkt ons de Chrysler PT Cruiser.

