Spaanse kippensoep

Gisteren mijn Spaanse zus weer op beeld, ze hield haar telefoon zo dat ik de witte geschilderde balken van haar Andalusische woning kon zien. Dan kom je zo in de sfeer dat ik meteen zin in Spaans eten kreeg. En dat krijgen jullie dan weer doorgeschoven.

Eerst maken we kipgehaktballetjes. Niet zo moeilijk, doe alle ingrediënten bij elkaar, beetje peper en zout nog, en dan kneden. Laat een paar uur intrekken en vorm er flinke soepballen van.

Dan verwarm je de kippenbouillon. Doe er de geselecteerde groentes bij. Wortels in blokjes, selderij in schijfjes, een stukje bloemkool, wat je maar hebt, in ieder geval kikkererwten uit blik, en als smaakmakers beetje citroenschil (altijd lekker), tijm, plukje saffraan en een scheut manzanilla-sherry. Nu leg je de kipgehaktballen erin en laat je het geheel heel rustig aan tegen de kook aan gaar worden en toch nog knapperig blijven. Zet de manzanilla maar even in de koelkast, een half uurtje. Voor een glas bij het eten. Zelfgebakken brood erbij. Klaar. In je tuin, op het balkon, een Bulerias uit de Casa de la Memoria (You tube) erbij. Aye ya ya!