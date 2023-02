Met deze truc kun je voorkomen dat je pastawater overkookt

Ⓒ 123rf

Je kent het vast wel; ben je pasta aan het koken, let je héél even niet, kookt je pastawater over. Kun je dus na het koken uitgebreid je fornuis schoonmaken... Gelukkig is er een heel simpele manier om te voorkomen dat je pastwater overkookt.