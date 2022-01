Column Babette: Hier wordt vrolijk doorgedronken in deze saaie maand

Het lijkt wel alsof iedereen om me heen bezig is met stoppen. Stoppen met shoppen, met vlees, drinken, vliegen, bingewatchen, roken, zitten, afval, voorverpakt voedsel, koolhydraten, autorijden of met Facebook en Instagram.

Natuurlijk, ik heb respect voor mensen die beter voor hun lichaam gaan zorgen en vind het een goede zaak als iemand een stapje terugdoet in de consumptiemaatschappij. Maar zoals iedereen vooral moet doen wat goed voelt, heeft ook iedereen de vrijheid om niet mee te doen. Zonder dit te hoeven uitleggen.

Zo negeer ik deze maand Dry January. Hier thuis wordt vrolijk doorgedronken in deze behoorlijk saaie maand. Maar tot mijn verbazing word ik daar met regelmaat op aangesproken. De wijn smaakt er niet minder door, maar toch groeit het ongemak. Alsof we ons als twee karakterloze losers niet aan de collectieve afspraak houden.

Toen drinken nog niet het nieuwe roken was, werd je bijna als een spelbreker gezien als je tijdens een gezellig avondje niet dronk. Gelukkig is dat veranderd, iedereen is zich ervan bewust dat niet drinken een stuk gezonder is.

Ook ik heb weleens een alcoholvrije periode, maar meestal in het voorjaar. Wanneer iedereen weer in oude patronen is vervallen en niemand het er meer over heeft.

Als wij nu met onze 0.0 %-vrienden samenzijn, raken zij niet uitgepraat over hoeveel ze ervoor terugkrijgen, hoe heerlijk ze slapen en hoe fris en scherp ze de dag doorbrengen. Een vriendin heeft de smaak helemaal te pakken. Toen ze aan een alcoholvrije gin-tonic nipte, vroeg ze of ik met haar de uitdaging wilde aangaan om een jaar geen nieuwe kleren te kopen. Ik heb vriendelijk bedankt. Ook toen ze mij erop wees dat mijn kledingkasten uitpuilen.

Ze heeft gelijk, ik heb veel kleren. Maar laat me. Ik heb totaal geen zin mee te doen aan de hype. Simpelweg omdat iedereen elkaar loopt af te troeven in een wedstrijdje stoppen.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl