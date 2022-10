Tips om water te besparen

Mijn meissie heeft een hele vieze gewoonte: ze spoelt de wc niet altijd door. Om water te besparen, zegt ze, en we hebben nota bene zo’n bespaar-doorspoelknop. Maar eigenlijk is het vanwege de herrie. ’s Avonds en ’s nachts weigert zij de spoelknop van het toilet helemaal te gebruiken, daar wordt de kleine man wakker van, zegt ze. Geloof jij het?

Maar goed, het bespaart inderdaad water. Met zomers die warmer en droger worden, was de afgelopen jaren al sprake van watertekort. Laatst was zelfs op het nieuws dat drinkwater schaars wordt! Het betreft natuurlijk zoet water.

Neerslag

Zoet water heeft zijn oorsprong in neerslag en is in Nederland in grondwater, beken en rivieren te vinden. Slechts 3% van al het water op aarde bestaat uit zoet water. Niet zo gek dat het schaars wordt of eigenlijk al is. In ons land zijn de waterschappen samen met Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de zoetwatervoorziening. In periodes van droogte zorgen zij ervoor dat water wordt vastgehouden en gebufferd en dat het beschikbare water zo goed mogelijk wordt verdeeld. Maar ook jij kunt iets doen.

Om simpel te beginnen: laat de kraan niet lopen, bijvoorbeeld terwijl je je tanden poetst. Douche korter, ook goed voor je portemonnee. Blijkbaar doucht een gemiddeld gezin 9 minuten per persoon. Breng dat naar 5 minuten en bespaar jaarlijks 15.000 liter water. Installeer een waterbesparende douchekop. Vervang je een standaard douchekop, dan bespaar je 20%. Ook hier geldt dat je gas bespaart. Ons bin zuunig! Er zijn ook waterbesparende wastafel- en gootsteenkranen.

Sproei de tuin niet als de zon volop schijnt, maar ’s ochtends. Sproei dichtbij de wortels. Of nog beter: vang regenwater op en sproei daarmee. Regenwater kun je ook gebruiken voor je toilet, wasmachine en buitenkraan. Regenwater bevat geen kalk.

Bassin

Voor gebruik in huis heb je een regenwateropvangsysteem nodig. Vaak wordt ondergronds een waterbassin geplaatst waarin het regenwater via de regenpijp wordt opgevangen. Leidingen brengen regenwater op de plek in huis waar het nodig is. Je moet wel rekening houden met zaken als de gemiddelde hoeveelheid neerslag in je gemeente, het soort grond, de beschikbare ruimte voor aanleg en eventuele gemeente-eisen. Sommige gemeenten geven subsidie.

Douchen met regenwater is technisch mogelijk maar vooralsnog op eigen verantwoordelijkheid. Is het niet goed gezuiverd en word je er ziek van, dan is niemand aansprakelijk.

Dan heb je grijs water: afvalwater van bad of douche dat je eveneens kunt hergebruiken. Hiervoor heb je een grijswatersysteem nodig. De hoeveelheid water die je voor douchen en wassen benut, is bijna even groot als die voor het spoelen van toilet en wasmachine. Je maakt dus eigenlijk twee keer gebruik van hetzelfde water en je produceert ook nog tot 50% minder afvalwater. Goed voor onze planeet!

Bekijk ook: Tips om je huis winterklaar te maken

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl