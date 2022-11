’Stewardess zoende me spontaan op mijn mond’

Favoriete bestemming

„Op mijn 17e verhuisden we van Australië naar Nederland. Ik was er kapot van. Door omstandigheden kon ik pas op mijn 44e voor het eerst terug, maar het voelde meteen weer als thuis. Mijn hart ligt in Australië. Daarom ben ik al negen keer terug geweest. Ook Zuid-Afrika bezocht ik negen keer aangezien beide landen erg op elkaar lijken.”

Mooiste herinnering

„Walvissen spotten in Zuid-Afrika met mijn oudste zus. Zo gaaf. Die dieren zijn zo indrukwekkend. Het water spetterde alle kanten op en de geluiden die ze maakten, waren verbazingwekkend.”

Drama

„Onderweg naar Zuid-Afrika raakte ik mijn koffer kwijt. Verschrikkelijk, ik had geen kleding of toiletartikelen. Ik moest op zoek naar een goedkope winkel omdat ik maar 60 euro van de verzekering kreeg. Mijn camera doe ik altijd in de handbagage, maar juist deze keer niet. Pas op de vijfde dag van de reis kreeg ik mijn koffer terug.”

Indrukwekkend

„Tijdens mijn reis in Zuid-Afrika bezocht ik een kinderdagverblijf. Er woonden meer dan honderd kinderen met slechts zes begeleiders. Zij zorgden voor eten en gaven lessen voor jong en oud. Het waren lieve kinderen die dankbaar waren voor de kleinste dingen. Ik heb er een Engels boekje over geschreven: The eye of freedom. De opbrengst daarvan ben ik ze persoonlijk gaan brengen.”

Onvergetelijk

„In Canada zat ik samen met mijn zwager op een terras met tegenover ons een groep stewardessen. Plotseling kwam er een op me af en gaf me zó een kus op mijn mond. ’Ik had gewoon zin om u een zoen te geven’, zei ze. Toen ik het mijn vrouw vertelde, kon ze er gelukkig om lachen.”

Altijd mee

„Mijn camera en dashcam. Ik hou van foto’s maken en leg mijn favoriete momenten en bezienswaardigheden graag vast. Nadat ik thuiskom, maak ik er mooie fotoboeken van die ik samen met mijn dochters terugkijk.”

Gekste ooit gegeten

„In Australië raadde de gids ons aan om een mier tegen onze tong aan te houden. Waarom ook niet, dacht ik. De mieren daar zijn groter en je kan ze goed vastpakken. Ze scheiden een soort nectar uit die een beetje een zoetzure smaak heeft. Er kwam een druppel op mijn tong en het smaakte heel apart.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl