Recept van de dag: aardappelcake met bacon

Van de week was St. Patrick's Day en een paar lezers zouden meegaan, proeven in het Amstelhotel. Had me zo verheugd op een goeie pint Stout en wat stew of ander lekkers dat de chefs daar wilden klaarmaken. Voor de gelegenheid had ik een boek uit de kast gehaald met Ierse recepten. Als we dan toch niet kunnen reizen, dan reizen we toch in onze fantasie?