Kookboek getest: focus op eetplezier in plaats van afvallen (+ recept voor frambozencheesecake)

Mijn taart lijkt niet op het exemplaar van Pascale Naessens. Twee redenen (naast de derde dat ik helemaal niet zo goed kan koken): Pascale is in dit recept nogal van het principe less is more. De frambozenkaastaart is in feite een frambozenkaastaartjé, maar dat had ondergetekende voor ze de keuken indook natuurlijk weer niet opgemerkt.

“Neem een bakvorm van zestien centimeter.” Euh... Het siliconenhartje dat ooit van mijn dochter is geweest, komt nog het meeste in de buurt. Reden twee: als ik één keer gevriesdroogde frambozen nodig heb, heeft iedereen precies plots gevriesdroogde frambozen nodig. Uitverkocht. Of toch in die ene supermarkt die ik op zondag (en wanneer kom je anders aan taart bakken toe?) open weet.

Nu goed. Het oog wil ook wat, mag het credo dan wel luiden, maar als er te kiezen valt tussen het oog en de tong, dan weten wij het wel. Ook zonder gevriesdroogde frambozen zit het met de smaak van dit frambozentaartjé helemaal snor. Aangename textuur en prettige zoet-zuur- balans, zeker na een over- nachting in de koelkast.

En dat met een recept waarin zelfs de stappen die vooraf moeilijk lijken – “stoof de frambozen met een scheutje water tot een stroop” – werkelijk niets inhouden. Een puntje van kritiek: de “ongeveer vijftien minuten” baktijd volstonden bijlange niet voor onze hartjestaart.

Ik heb geen idee aan nummer hoeveel ze inmiddels zit, maar met Ik eet zo graag heeft Pascale Naessens toch maar weer een fijn kookboek gemaakt. Oké, soms krijg je het gevoel dat je het allemaal al wel eens hebt gezien – we zijn een klein beetje uitgekeken op de foto’s in de tuin met Pieken Paultje – maar ik stel vast dat ik naar sommige gerechten toch weer oprecht nieuwsgierig ben: tong met frieten van koolraap, gekaramelliseerde uientaart, om er maar enkele te noemen.

Het feit dat de focus nu meer ligt op eetplezíér dan op afvallen, is alleen maar een extra troef. Ik ontwaar zowaar volle room, mascarpone en mayonaise in de ingrediëntenlijsten!

Ook in ons recept: volle Philadelphia-kaas en één tot twee eetlepels suiker, of echte smaken, die de kleinere portie op de best mogelijke manier compenseren.

Recept: frambozencheesecake (bereiding: 20 min, gaartijd: 20 min)

Nodig (voor een klein taartje van vier porties)

125 g verse frambozen

120 g Philadelphia

1 groot ei

1 of 2 eetlepels suiker (xylitol of erythritol)

8 gevriesdroogde frambozen (zie tip) Voor de bodem:

40 g havermout W 60 g macadamia noten

20 g kokosvet

bakpapier en bakvorm met een diameter van 16 cm

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Stoof de verse frambozen met een klein scheutje water tot een stroop (houd 3 frambozen opzij voor de afwerking). Maal de macadamianoten met de havermout fijn in een hakmolentje en voeg het kokosvet toe. Bekleed de bakvorm met bakpapier, doe het noten-havermout- mengsel erin en strijk plat met de bolle kant van een lepel. Druk stevig aan. Meng het ei met de suiker, voeg de Philadelphia toe en meng tot een homoge- ne massa. Giet dat op de bodem in de bakvorm. Voeg de frambozenstroop in dotjes toe en meng heel kort met de achterkant van een lepel (zie tip).

Zet de taart ongeveer 15 minuten in de voorver- warmde oven of tot de bo- venkant in het midden gaar is.

Haal de taart uit de oven en laat helemaal afkoelen voor je ze uit de vorm haalt (sorry, je zult even geduld moeten oefenen, anders valt hij uit elkaar.) Werk af met verkruimelde gevriesdroogde frambo- zen en een paar verse frambozen.

Geniet van deze uitzonderlijk lekkere taart.

Tip: frambozenstroop door het deeg mengen

Het is mooier en lekker- der als de frambozen- stroop niet helemaal door het deeg gemengd is, zo- dat de cheesecake niet he- lemaal egaal roze kleurt, maar alleen hier en daar roze is. Voeg daarom de stroop in dotjes toe en roer een paar keer met de achterkant van een lepel erdoor, zodat de stroop wel verdeeld is over de taart, maar niet helemaal gemengd.

Tip: gevriesdroogde frambozen

Vriesdrogen is een tech- niek waarbij al het water uit het fruit wordt gehaald door het eerst te bevrie- zen. Daardoor wordt het fruit of worden de groen- ten licht, droog en knap- perig. De smaak is een beetje anders, eerder in- tenser. Niet alle gevries- droogde groenten en fruit zijn gemakkelijk te vin- den, maar gevriesdroogde frambozen meestal wel. Ze zijn ideaal om desserts mee af te werken.

Tip: ketoversie

Vervang de havermout door amandelmeel.