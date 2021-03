Van plan om een taart te bakken? Zo knip je bakpapier heel makkelijk precies op maat

Veel recepten vragen je om bakpapier op maat te knippen en er de ronde vorm mee te bekleden. Dat is een precisiewerkje dat niet altijd even goed gaat. Gelukkig is er een simpele truc die het bakken makkelijker maakt.

De truc

Vouw het bakpapier eerst in vieren en vouw daarna tot een driehoek. Houd de punt van de driehoek in het midden van de ronde bakvorm. Het deel dat uitsteekt over de rand van de vorm, buig je over de rand, zodat je een vouwlijn krijgt.

Knip de driehoek bij de vouwlijn af en voilà: een perfect passend, rond stukje bakpapier voor je taartvorm.

In onderstaande video kun je precies zien hoe het werkt.