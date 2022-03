Pepers voor pit of aroma in je eten

Als ik over pepers praat, moet ik altijd aan een familie-anekdote denken. Eind jaren 80 vierden we kerst, waarbij het in ons Surinaamse gezin gebruikelijk is om pom te serveren: een ovenschotel met kip en en geraspte wortel.

Mijn moeder liet in dit gerecht altijd een hele madame jeanette-peper achter, puur om het recept op smaak te brengen. Het was zeker niet de bedoeling dat je die peper opat en meestal viste mijn moeder ’m eruit voordat we aan tafel gingen.

Dat was ze die tweede kerstdag vergeten, waarbij de peper ook nog eens was opengesprongen. Vervolgens zette een Nederlandse aangetrouwde oom zijn tanden erin... Het kostte heel wat glazen water om die brand te blussen, al was melk een betere manier geweest om het vuur in de mond te bestrijden.

Jaren later moeten we er nog steeds om lachen. De madame jeanette-peper en vergelijkbare adjuma-peper die een stuk scherper zijn dan de Spaanse pepers, waren toen alleen op de markt en in toko’s te koop, geïmporteerd uit het warme buitenland. Nu vind je ze gewoon in de supermarkt.

Maar wat doe je er precies mee en hoe zit dat met de rode/groene Spaanse pepers en groene jalapeño’s? Is er een manier om de scherpte tijdens het koken te dempen?

Aroma

We vragen het Judith Cyrus, schrijfster van het kookboek Paramaribo, die gewend is om met pepers te werken. Ze moet trouwens erg lachen om de anekdote. „Dat noemen we nou het ’bossen’ van de peper, zoals je wel weet.”

„Ik gebruik madame jeanette en adjuma vooral om aroma aan een gerecht te geven, niet zozeer om een gerecht heet of pittig te maken. Hierbij laat ik een peper een tijdje in het gerecht zitten, eventueel met een sneetje erin, en daarna haal ik hem eruit, net als jouw moeder. Je gasten kunnen een stukje van de peper toevoegen als ze van heet houden. Ook maak je van madame jeanette-pepers een heerlijke hot sauce, wat je in het Caribisch gebied vaker ziet.”

Dit geldt voor de Surinaamse keuken. In andere keukens, zoals de Indiase, gaat het soms anders. Cyrus: „Ik was met een vriendin in een Indiaas restaurant. We hadden van tevoren niet geïnformeerd naar de pittigheid van de gerechten. Ze hadden de peper – ik vermoed madame jeanette – gewoon in stukjes gesneden en in het gerecht gelaten. Dat was erg heet, al konden we het hebben, haha.”

Vroeger kwamen deze twee pepers uit Suriname en Brazilië, tegenwoordig worden ze ook in de kassen van het Westland gekweekt. „Het maakt wat mij betreft wel verschil of je een peper uit de tropen of het mediterrane zuiden hebt. Hoe meer echte zon op een plant staat, des te rijker en voller de vruchten meestal smaken. Radijsjes zijn in de zomer, als ze in de zon worden gekweekt, ook pittiger. Zo gaat het ook met pepers.”

Pittiger

Cyrus: „Spaanse peper gebruik ik om mijn gerechten wat pittiger te maken. Maar ik verwerk ze ook in Indische sambal. De jalapeño’s die je veel in Mexicaanse en Amerikaanse texmex-gerechten tegenkomt, werken weer goed in relishes en fris-zure gerechten. Ze worden ook vaak op azijn verkocht.” Een relish is een gekookt en ingelegd product, gemaakt van fijngesneden groente, fruit en kruiden.

Helaas kun je van tevoren nooit goed inschatten hoe heet een peper is, hoewel eventuele import uit het verre buitenland een indicatie is. Alle besproken soorten kunnen erg heet uitvallen.

Cyrus: „Het is bovendien een fabel dat de zaadlijsten verwijderen de peper minder heet maakt. De stofjes die voor de hitte zorgen, zitten vooral in het velletje.”

Rustig

Als je gerecht door de peper te heet is geworden, dan is er in de praktijk niet veel aan te doen. „Je kunt weliswaar wat suiker toevoegen, maar hiermee verander je ook de smaak van je gerecht. Het is beter om heel rustig met een klein stukje peper te beginnen. Je kunt altijd meer toevoegen.”