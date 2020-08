Hard Seltzer: meer dan een hip zomerdrankje

Allereerst een korte uitleg over wat er in het doorgaans hip ontworpen blikje zit: bruiswater, wodka en een vleugje fruitsmaak. Limonade met een laag alcoholpercentage (meestal rond 4-5%), eigenlijk.

Het grote succes schuilt ’m er echter in dat er bijna geen calorieën in zitten en vrijwel geen suiker (afhankelijk van het merk). Dan heb je vooral de millennial-consument natuurlijk te pakken. Want die wil feesten, maar ook goed in het vel blijven zitten.

’Mindful drinking’ noemt foodtrendwatcher en schrijver van het boek Horeca na corona Gijsbregt Brouwer het. „Dat klinkt als een paradox, maar jonge mensen drinken minder en letten beter op hun gezondheid. Dat vraagt om passende alcohol: een laag percentage en amper suiker.”

Toegegeven, hij was niet meteen om. „Het concept klinkt zo simpel. Maar gezien het succes in Amerika zag ik wel dat er een markt zou zijn voor een hippe seltzer met een smaakje én alcohol.”

Wie wel direct om was, was Lodewijk Pessers, met zijn hard seltzer Stëlz. Tijdens een vakantie naar Amerika, vorig jaar, zagen hij en zijn advocatenpartner Milan Voets dat de koelkasten voor de helft met het drankje waren gevuld. Voorheen lagen ze vol met bier.

„In Amerika bestaat het al sinds 2012, maar vorig jaar is de populariteit geëxplodeerd. Toen ging de jongere consumenten om omdat zij letten op hoeveel calorieën, koolhydraten en suiker. Ze zochten iets om ’verantwoord’ te kunnen drinken. Hard seltzer is zo clean mogelijk en nog minder calorieën dan champagne.”

De advocaten met enig ondernemersbloed besloten als eersten het drankje naar Nederland te halen. Niet importeren, maar hun eigen versie. Toen kwam corona en vroegen ze zich af of het de juiste timing was. „Als je iets doet, wil je toch ergens de eerste mee zijn, dus we hebben doorgezet.”

Dat het in Amerika zo aanslaat, is volgens Brouwer verklaarbaar: „De VS is aan het ont-frisdranken. Zoveel suiker wordt hen zelfs te veel. Water is een logisch alternatief, maar miste een geloofwaardig merk voor de millennials en Gen Z.”

Succes in Amerika betekent nog geen garantie op succes in Nederland, weet Pesser. „Dat vroegen wij ons ook af: laat de Nederlandse consument zich vertellen dat-ie er ook aan ’moet’? Het verschil is dat dit geen verandering of kleine aanpassing is aan een bestaand product dat het in Amerika goed doet. Veel werkt in Nederland weer niet, denk aan light chips. Het is echt een heel nieuwe drankcategorie en dat wekt interesse.”

De kracht ligt ’m volgens Max en Bob Ponsen, medeoprichters van het begin augustus gelanceerde Hard Seltzer-merk GiG, in de combinatie van dat alles. Nieuw, calorie- en suikerarm, maar ook betaalbaar, doordrinkbaar en in trek bij mannen en vrouwen.

Opkomst

Dat weet Max omdat hij, toen hij in Boston studeerde, de opkomst van het drankje van dichtbij meemaakte. Als student finance dook hij in onderzoeken en cijfers en kwam erachter dat het drankje in de leeftijdscategorie 21-35 jaar bijna populairder was dan bier. Bovendien betaalbaar; studenten dronken het, zo zag hij zelf.

Bovenal sprak de doordrinkbaarheid hem aan: „Veel laag-alcoholische drankjes zijn vaak zoet en niet verfrissend, daar ben je snel klaar mee. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de doordrinkbaarheid van hard seltzer veertig procent hoger is dan die van bier, wat lang niet alle vrouwen drinken. Het heeft geen smaak waaraan je moet wennen, het is niet overheersend en wel dorstlessend.”

De broers besloten tot de naam GiG. Bob: „Een universeel en herkenbaar woord waarmee je veel kanten op kunt omdat het geen vaste betekenis heeft. Het heeft te maken met expressie, iets wat iemand goed kan.”

Natuurlijk vinden de drie hard seltzer-mannen dat deze trend blijvend is, anders waren ze er niet op gedoken. Max: „Als je naar de Amerikaanse data kijkt, kun je zien dat het geen hype is. Het wordt vaak opnieuw gekocht, wat met een trenddrankje niet gebeurt, en de verhouding 50-50 tussen mannelijke en vrouwelijke drinkers is ook belangrijk. Al mijn Amerikaanse vrienden blijven het gewoon drinken, ook buiten de zomer om; dat zegt wat. Het heeft het hele drinken in Amerika veranderd.”

Of dat in Nederland ook zover gaat komen, durft trendwatcher Brouwer niet te zeggen. „Deze zomer staat wel in het teken van de hard seltzer. Ik heb al meer dan tien nieuwe merken in Nederland gespot. Coca-Cola stapt erin en diverse grote biermerken zijn er een aan het ontwikkelen of hebben er een in het schap liggen.”

Er kan nog meer bij!

Wordt het schap niet te vol met al die nieuwe drankjes? Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer: „Dat zou je zeggen, hè? Maar ik denk het niet. Als je een nieuwe categorie bedenkt, is die helemaal leeg.

Dit vult precies een gat tussen fris, bier en mixdrankjes. Ik denk dan ook dat het verder gaat dan de zomer, juist omdat het een nieuwe categorie is.

Aan de andere kant: er komt ook nog elk jaar nieuwe gin bij, wat natuurlijk al lang geen nieuwe categorie meer is en die groei lijkt ook nog lang niet voorbij. Er is altijd ruimte voor meer.”

Dat lijkt in het geval van hard seltzer ook op te gaan: het aantal aanbieders van het drankje in Nederland blijft gestaag groeien.

Overigens is het oorspronkelijke drankje seltzer enkel bruiswater met een smaakje, veel gedronken in de VS. ’Hard’ staat voor de alcohol die is toegevoegd. Een andere benaming voor het drankje is ook wel ’spiked seltzer’.