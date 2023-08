Schimmel in huis? Onze expert legt uit hoe je dat aanpakt

Een beetje vies onderwerp, maar ik ga het toch aansnijden: schimmel.

Ik kreeg een mail van lezer Joop. Op de binnenmuur van zijn huis zit schimmel. Die muur is al gestuukt maar de schimmel komt er weer doorheen. Hij wil weten of het zin heeft om er een plaatje Trespa tegenaan te zetten.

Trespa is een merknaam voor HPL-platen. Een massieve kunststof plaat die bestaat uit een laag geperste houtvezels met een harde toplaag aan de buitenkant. In tegenstelling tot de plaatmaterialen die ik de afgelopen weken heb besproken, is dit weerbestendig en kan tegen water. Je kunt het daarom ook buiten toepassen. Zo’n plaat tegen de beschimmelde plek bevestigen haalt de schimmel uit het zicht maar verhelpt het probleem niet. Je moet achterhalen wat de oorzaak is.

Het antwoord op deze vraag lijkt simpel; schimmel wordt namelijk altijd veroorzaakt door vocht. Maar waar komt dat vandaan? Het is mogelijk dat in huis veel vocht wordt geproduceerd. Ademen, de was aan de waslijn laten drogen, douchen, koken: allemaal dingen die ervoor zorgen dat er vochtige lucht ontstaat. Dit kun je makkelijk verhelpen door goed te verwarmen en te ventileren.

"Eerst moet je exacte oorzaak achterhalen"

De oorzaak kan ook bouwtechnisch zijn. Zo kan sprake van optrekkend vocht of een lekkage zijn. Joop moet daarom eerst de oorzaak achterhalen. En die wegnemen, dat kan ik op afstand helaas niet doen.

Vervolgens kan hij de schimmel verwijderen met water en soda. Er zijn speciale schimmelreinigers in de handel en als de plek na het schoonmaken niet helemaal weg is, zijn er speciale primers die de vlek volledig doen verdwijnen.

Schimmel kan slecht voor je gezondheid zijn. Zeker als je benauwd wordt, gaat hoesten, niezen of keelpijn krijgt, moet je aan de bel trekken. Ben je huurder, dan kun je bij je verhuurder aankloppen.

Geen kwestie van een plaatje ertegenaan en klaar, Joop, sorry. Veel succes!

