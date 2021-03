8 x tips om vieze luchtjes uit je koelkast te verwijderen

Voordat je deze trucs toepast is het trouwens verstandig om eerst even je neus te volgen en op te sporen wat de verspreider is van die vieze lucht. Verwijder de boosdoener meteen uit je koelkast.

1. Baking soda

Plaats dan een geopend pakje baking soda achterin de koelkast om luchtjes te neutraliseren. Verang het pakje na een maand. Het oude pak hoeft niet in de prullenbak; de inhoud kun je namelijk nog prima gebruiken om het toilet schoon te maken.

2. Citroen

Leg een citroen zonder vruchtvlees met een beetje zout in de koelkast om die onaangename geuren te absorberen. Het is slim om de citroenen te nemen waarvan je de geraspte schil en/of het sap hebt gebruikt voor het koken. Wel na een paar dagen even vervangen.

3. Appel

Wat werkt met citroen, werkt ook met appel. Als je een halve appel op een schaaltje in de koelkast legt, trekken nare luchtjes in het fruit.

4. Koffie

Van de geur van versgemalen of vers gezette koffie worden we áltijd blij. En goed nieuws: zelfs van gebruikte, gemalen koffie ga je blij worden. Laat het spul even drogen op een bakplaat of bord, doe het daarna in een bakje en zet dat in de koelkast.

Dit werkt overigens ook met verse gemalen koffie. Koffie heeft namelijk de eigenschap om geuren te neutraliseren. Daarom staat er ook vaak een bakje koffiebonen op een parfumafdeling.

5. Gebruikte theezakjes

Gooi oude gebruikte theezakjes niet weg, maar verzamel ze in een bakje en zet ze in de koelkast. Deze truc zou overigens ook werken met een droog theezakje.

6. Havermout

Wist je dat havermout heel goed geuren kan opnemen? Doe ze in een bakje en zet ze in de koelkast om vieze luchtjes in de koelkast te neutraliseren.

7. (Appel)azijn

Azijn doet goed werk in de koelkast. Gewoon een bakje met azijn in de koelkast zetten, dus. De geur van azijn kán wel wat heftig zijn, dus hier moet je tegen kunnen.

8. Vanille

Lekkerder is het dan misschien om voor vanille te gaan. Druppel wat vanille-extract op een bolletje watten, leg het in een schaaltje en plaats het in je koelkast.