Check hier de sterrenrestaurants bij jou in de buurt

Groepsfoto van alle restaurants tijdens de presentatie van de Michelin Gids 2020 in het DeLaMar Theater. De gids geldt als de meest gezaghebbende culinaire gids. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Acht restaurants in ons land hebben een eerste Michelinster bemachtigd. Dat bleek maandag bij de presentatie van de nieuwe Michelingids in Amsterdam. Dit jaar komen er geen restaurants met een tweede of derde ster bij, maakte de Franse bandenfabrikant bekend.