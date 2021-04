Een echte carbonara is goddelijk

Je kunt blijven discussiëren over hoe je de perfecte spaghetti carbonara maakt, maar één ingrediënt is in Italië taboe: room! Een carbonara is immers al rijk door de kaas, eieren en het vet van je vlees.

Oh, en over dat vlees: spek of bacon (gerookt) zul je in een Italiaanse keuken niet aantreffen. Daar gebruiken ze pancetta (buikspek) of nog beter: guanciale (wangspek). Beide zijn gezouten en gedroogd, hoewel guanciale nog vetter is.

Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook, voeg wat zout toe en kook de spaghetti al dente. Snijd de pancetta in blokjes en rasp je kaas. Kluts twee hele eieren en een ei-dooier en breng op smaak met zwarte peper (puristen zweren bij enkel ei-dooiers, kijk wat je zelf lekker vindt).

Bak de pancetta en knoflook in een grote koekenpan in boter goudbruin en krokant. Vis de knoflook eruit en zet het vuur laag. Als de pasta klaar is, voeg je die met een tang toe aan de pancetta. Bewaar het kookvocht. Meng het goed door elkaar. Mix 50 g van beide kazen goed door de eieren. Zet 50 g Peccorino apart. Haal de spaghetti met pancetta van het vuur (of doe het in een warme kom). Meng het ei-kaasmengsel met een tang door de pasta, zodat die netjes wordt gedekt. Voeg kookvocht toe als het te droog is. Serveer direct met wat Pecorino, peper en peterselie.