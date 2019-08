Woonbootje (50m2) voor 7 ton te koop

Voor dat bedrag lig je wel hartje Amsterdam. En o ja, er moet nog wel even een aannemer doorheen want er is geen wc. En geen keuken laat staan een badkamer. Misschien dat die aannemer ook meteen even verwarming aan kan leggen. In bouwtermen: casco opgeleverd. Als dan je geld op is: voor de boot staat een picknicktafel om je eigen bammetjes te smeren

Maar dan heb je wel uitzicht op het historische Amstelveld (en andersom). De gemeente Amsterdam werkt ook nog eens mee door slechts 338 euro liggeld per jaar te vragen.

Blijft overigens de vraag hoe diezelfde gemeente ooit toestemming gegeven heeft voor deze bijzondere vormgeving.