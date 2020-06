KB ’ontcijfert’ Gotisch schrift van 17e eeuwse kranten

Tydingen uyt verscheyde quartieren uit 1629

Ruim 6000 17e eeuwse kranten in Gotisch schrift hebben vrijwilligers de afgelopen vijf jaar overgetikt in ’normale’ Romeinse letters. Dat was nodig omdat het zoeksysteem van Delpher, het digitale archief van de Koninklijke Bibliotheek (KB), veel gothische karakters niet herkende. Dankzij dit monnikenwerk kan iedereen nu ook deze kranten via trefwoorden doorzoeken.