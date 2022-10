De beste vlucht om te boeken als je een jetlag wil voorkomen

Er zijn allerlei manieren om de kans op een jetlag te verkleinen. Een van de tips die misschien wel het vaakst wordt gegeven: zorg dat je zo snel mogelijk in het nieuwe ritme komt. Maar wist je dat het dan ook kan helpen om vooraf goed na te denken over welke vlucht je wil boeken?

De Britse arts Deborah Lee zegt tegen The Sun dat je het beste voor een vlucht kan gaan waarbij je ’s middags je (vakantie)bestemming bereikt. Hoe dat precies zit?

„De meeste mensen die naar het oosten reizen hebben doorgaans meer last van een jetlag dan de mensen die naar het westen gaan”, zegt Lee allereerst.

Volgens haar komt dit doordat het eerder bedtijd is als je naar het oosten bent vertrokken (en daar het nieuwe ritme meteen oppakt) dan wanneer je naar het westen reis. Als het bij ons namelijk elf uur ’s avonds is, is het in Miami bijvoorbeeld nog maar vijf uur ’s middags. „Het is vaak veel lastiger om veel eerder naar bed te gaan dan je gewend bent.” Later naar bed gaan is volgens haar voor de meesten minder moeilijk.

Lee stelt dat uit onderzoek is gebleken dat een vlucht richting het oosten die in de middag landt, de kans op een verstoorde biologische klok verkleint in vergelijking met vluchten die in de ochtend aankomen. Bij een aankomst in de middag zul je sneller moe genoeg zijn om naar bed te gaan op het tijdstip (van je bestemming) dat je thuis gewend bent.

De arts zegt dat het bovendien slim is om je lichaam thuis al een beetje voor te bereiden op een eventuele jetlag. „Verschuif je bedtijd geleidelijk naar een vroeger tijdstip wanneer je naar het oosten vliegt en juist naar een later tijdstip als je naar het westen gaat.”