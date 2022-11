Dagrecept: Perzische kip met koriander en citroen

Nodig voor 4 personen:

- 650 g kipfilets

- 1 onbespoten citroen

- 3 el vloeibare honing

- 1 el korianderzaad

- plantaardige olie

- ½ tl chili-vlokken

- 4 dikke tenen knoflook (dunne plakjes)

- 10 g boter

Halveer elke kipfilet in de lengte en snijd vervolgens in dunne reepjes. Zet apart. Snijd met een dunschiller repen schil van de citroen, snijd deze repen in heel dunne reepjes en leg apart. Pers de citroen uit en gooi de pitten weg. Meng het citroensap met de honing en zet apart. Verhit een droge koekenpan op hoog vuur en rooster het korianderzaad 1 minuut. Schud de pan daarbij regelmatig om te voorkomen dat de zaadjes verbranden. Doe het geroosterde korianderzaad in een vijzel, kneus licht en zet apart. Schenk wat olie in de koekenpan, voeg de kip toe en roerbak 1 minuut op hoog vuur. Voeg het korianderzaad, chilivlokken, knoflook en citroenschil toe en roerbak een paar minuten. Schenk het citroensap- honingmengsel erbij en voeg flink zout en peper toe. Roer goed door, tot de kip is bedekt. Voeg de boter toe en bak een paar minuten tot de saus indikt en de kip gaar is. Besprenkel met honing en serveer met rijst.