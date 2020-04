Sonos brengt de wereld bij je thuis

Wie radio wilde luisteren moest tot nu toe allerlei diensten in de app koppelen. Dat is nu voorbij. Alle radiostations zijn direct onder handbereik en toe te voegen aan de lijst met favorieten. Enige dagen geleden kreeg mijn app een automatische update en sindsdien is Sonos Radio beschikbaar. Een welkome aanvulling in deze thuiswerktijd.

Patrick Spence, CEO van Sonos: ,,Sonos Radio brengt op een eenvoudige, elegante manier streaming-radioservice en een selectie radiostations met speciaal geselecteerde muziek samen. Dat is nog maar het begin, want we zullen blijven werken aan diensten die onze klanten een betere beleving bieden en onze partners de mogelijkheid geven om hun beste content onder de aandacht te brengen.”

Vakantiegevoel

Met Sonos Radio is het heel eenvoudig om stations van over de hele wereld te ontdekken dankzij de integratie van meerdere internetradio-diensten. Op basis van postcode kunnen gebruikers luisteren naar muziek, sport, nieuws en meer van lokale stations en krijgen ze toegang tot stations van over de hele wereld. Bovendien worden er, in samenwerking met partners, doorlopend nieuwe zenders toegevoegd aan Sonos Radio.

Het leuke van Sonos Radio is, dat je in alle uithoeken van wereld terecht komt. Mijn keuze viel de afgelopen dagen op een smooth Jazz-station uit het altijd zonnige Tampa Bay in Florida. De onvervalste Amerikaanse dj’s en de lokale reclame geven mij toch een beetje vakantiegevoel in deze tijd. Het brengt mij in een handomdraai terug naar het fameuze Tropicana Field honkbalstadion van de Tampa Bay Rays dat ik enkele jaren geleden met mijn familie bezocht.

Naast bestaande radiozenders, introduceert Sonos Radio originele radioprogramma's met een brede muziekselectie speciaal geselecteerd door dj's en artiesten: Sonos Sound System. Dit station wordt gecureerd en gehost door het Sonos-team en opgenomen in een nieuwe radiostudio in de flagship-store in New York. Op de advertentievrije Artist Stations (ook nieuw) wordt de muziekkeuze bepaald door actuele inspiratie, te beginnen met het station van Radiohead’s Thom Yorke.

De derde nieuwkomer is Sonos Stations. Deze dienst is geïnspireerd op de favoriete genres van Sonos-gebruikers en biedt toegang tot meer dan dertig speciaal geselecteerde, advertentie ondersteunde zenders. Zo zijn er de zenders Pure Unplugged, Country Outlaws, Hip Hop Archive, Kids Rock en meer.