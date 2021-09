’We staan te trappelen om weer een verre reis te maken’

Sushi eten in Tokio, chillen op een Balinees strand, shoppen en slenteren door New York. Wat kijk ik ernaar uit om weer eens een verre reis te maken!

Gelukspsycholoog Ap Dijksterhuis zei het eens in deze krant: hoe verder de cultuur van de bestemming van de jouwe staat, des te meer je verwonderd raakt.

Dat Nederland aan een versoepeling voor reizen buiten Europa werkt, is voor mensen die graag ver weg reizen, goed nieuws. Veel lezers kunnen niet wachten.

In onze mailbox veel mailtjes van mensen die hun reis vanwege corona al een paar keer hebben verzet.

Zo heeft de heer Kerkvliet heeft al vijf keer een nieuwe datum moeten prikken voor zijn vakantie naar Namibië. „Jammer dat ik daardoor extra geld kwijt was aan onder meer autohuur en accommodatie”, schrijft hij. „Maar dat mag de pret niet drukken. Nog even wachten en dan gaan we lekker drie weken op rondreis.”

Voor Michiel de Ram hoeft een verre reis juist niet. Hij heeft vanwege corona ontdekt hoe leuk hij een vakantie in Europa en ook in eigen land vindt. „Ook beter voor het milieu omdat ik niet hoef te vliegen.”

Pakketreis

Zodra we groen licht krijgen, gaan we richting Zuid-Afrika om onze reis te maken die voor 2020 gepland stond. Het enige wat anders zal zijn, is dat we een pakketreis zullen boeken in plaats van een vakantie op de bonnefooi.

Marianne Verkerk

Op slot

Zodra het weer kan en mag, ga ik naar Amerika. Mijn dochter woont met haar gezin in Maine. Sinds januari vorig jaar heb ik reizen steeds moeten afzeggen. Ik zou er nu eigenlijk zijn, maar Amerika is nog op slot.

C. Koltje-de Boer

Van oranje naar geel

Wij kunnen niet wachten om in het vliegtuig naar Dubai te stappen zodra het reisadvies geel wordt. Met het lage aantal besmettingen en het hoge aantal gevaccineerden vind ik het bijzonder dat het op dit moment nog een oranje bestemming is!

Maartje Nuns

Extra kosten

Ik kan niet wachten om naar Namibië te gaan. Die reis heb ik inmiddels al vijf keer verzet. De oorspronkelijke reisdatum was juni 2020, nu 21 november 2021! Jammer dat ik extra geld kwijt ben geweest aan autohuur en accommodatie. Nog eens verzetten? Geen denken aan!

Alfred Kerkvliet

Ingewikkeld

Ik zou het heerlijk vinden om weer onbezorgd buiten Europa te kunnen reizen. Maar al is het straks weer toegestaan, het lijkt me toch nog veel te eng. Er zijn in verre landen veel besmettingen en de ziekenhuiszorg is er vaak minder. Dus ik houd het nog even op Europa en dat is al ingewikkeld genoeg met al die digitale formulieren.

Marijke Kapitein