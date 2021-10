Uitwaaien, wandelen en vooral veel genieten: dit gaan onze lezers doen in de herfstvakantie

Voor mijn gevoel is het nog helemaal niet zo lang geleden dat we genoten van de zomervakantie. Maar time flies en voor je het weet staat de herfstvakantie alweer voor de deur. Er zijn volop plannen gemaakt

Een herfstwandeling door het bos is populair. Zo laat de familie Danner weten een paar dagen te vertoeven in het bos. „Lekker warm gekleed en met laarzen aan wandelen, genieten van de herfstkleuren en kijken naar paddenstoelen. Daarna warme chocolademelk met wat lekkers.”

Bekijk ook: 7 x leuke uitjes voor in de herfstvakantie

Voor Hans Ankringa wordt het een heel bijzondere vakantie. Hij reist af naar het Griekse Peloponnesos waar hij na twee jaar eindelijk zijn kleindochter weer in de armen kan sluiten. „Een fijn vooruitzicht dat steeds dichterbij komt.”

De Waddeneilanden zijn een geliefde herfstvakantiebestemming. Zo gaan Willem Tates en zijn gezin gaan naar Schiermonnikoog en Ginny Pronk naar Texel.

Mevrouw Engels mailt dat ze voor een midweek een huisje geboekt in de Belgische Ardennen heeft geboekt. „Samen met het gezin en labrador Sjaak zijn we lekker een midweek weg van alle sleur en midden in de natuur.”

Varen

Wij willen, als het weer dat toelaat, in Friesland een weekje het water op met een kajuitjachtje. Genieten van de Hollandse luchten en de natuur.

Rob van der Spek

Workshop

Wij kijken uit naar de herfstvakantie met onze (klein)kinderen op ons geliefde eiland Schiermonnikoog. Heerlijk fietsen door de duinen en wandelen op het strand. Met onze kleindochter gaan we een workshop schilderen volgen, met de kleinzoon barnsteen zoeken op het strand.

Willem Tates

Bekijk ook: Zo duizelingwekkend mooi is Lapland in de herfst

Uitwaaien

Al een paar jaar gaan wij elke herfstvakantie fijn met het gezin naar Texel. Lekker een weekje ertussenuit en wandelen en uitwaaien op het strand. We vinden het ook leuk om naar Ecomare of de kinderboederij te gaan.

Giny Pronk

Genieten

In een kasteelhotel in Limburg gaan we lekker uitrusten en gebruikmaken van de wellnessfaciliteiten. Ook op het programma: een dagje winkelen in Maastricht en genieten van de natuur.

J. Van der Wal

Coronabewijs

Normaal gesproken ga ik samen met mijn dochter en schoonzoon naar een winkelcentrum of een leuke stad om te shoppen, te bowlen of naar de bioscoop te gaan. Nu gaan wij door de komst van het coronabewijs nergens heen.

Bekijk ook: Verlangen naar de piste is groot

P. Castricum