Voor deze toeristenvallen moet je oppassen

Acteurs probeerden tot voor kort toeristen geld uit de zak te kloppen bij ’Checkpoint Charlie’, maar daar heeft het stadsbestuur van Berlijn een stokje voor gestoken. Ⓒ AFP

BERLIJN - Checkpoint Charlie was, dertig jaar na de val van De Muur, verworden tot een val voor toeristen. Wie bij de grenspost tussen de toenmalige Amerikaanse sector van West-Berlijn en het communistische Oost-Berlijn op de foto ging, werd tot voor kort belaagd door acteurs in legeruniformen die geld eisten van nietsvermoedende buitenlanders. Berlijn heeft daar nu een stokje voor gestoken en de iconische grensovergang verklaard tot ’Sperrgebiet’ voor de acteurs. Dat is één ’tourist trap’ minder in de wereld, maar er zijn nog steeds talloze plekken, waar je als bezoeker op je tellen moet passen.