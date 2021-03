Zo lang kun je de producten in je badkamerkastje bewaren

Kijk wat je werkelijk gebruikt en gooi oude restjes weg. Ruikt dag- of bodycreme niet meer zo lekker of komen er gele randjes langs het deksel, zoals je ook bij de mayonaisepot weleens ziet, dan is het tijd om het weg te doen.

Check meteen de datum op de zonnebrandlotion, want die is na opening maximaal twee jaar houdbaar, daarna loopt de beschermingsfactor terug. Bodylotion, badschuim, shampoo en conditioner gaan drie jaar mee, badolie ongeveer een jaar. Badzout kun je eeuwig bewaren.

Controleer medicijnen op houdbaarheid; aangebroken en oude medicijnen kun je afgeven bij de apotheek. Gooi ze in ieder geval niet in de vuilnisbak, dat is slecht voor het milieu en gevaarlijk bovendien.