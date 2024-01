Zamarra test: Prijzige brokkeltabletten

Naast oppervlaktereinigers heeft Ezeetabs machinereinigers in tabletvorm, geschikt voor wasmachine, koffieapparaat en vaatwasser (€8,99 per twee tabletten via ezeetabs.com). De wasmachinereiniger bevat maleïnezuur (een ontkalker) en twee bleekmiddelen die vooral een desinfecterende werking hebben.

Het kost veel moeite om de enorme tablet uit de verpakking te krijgen en hij verbrokkelt in kleine stukjes. Na het draaien van het reinigingsprogramma is mijn wasmachine mooi schoon, maar echt superfris ruikt het niet.

De vaatwasser ruikt wel heerlijk fris, maar hiervoor heb ik twee verschillende tabletten nodig: een ontkalker (op basis van maleïnezuur) en een ontvetter die dezelfde ingrediënten als de wasmachinereiniger bevat. Waarom kan dat niet samen? Ook deze tabletten verbrokkelen en er staat niet op het etiket aangegeven of de ontvettende en ontkalkende tabletten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Als ik maandelijks mijn vaatwasser schoonmaak, kost dat €107,88 per jaar: erg prijzig.