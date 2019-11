Zo. Eindelijk zaterdag. De dag na Black Friday. Of beter gezegd: de dag na Black Friday-week. Want 2019 kan de boeken in als het jaar waarin de retail tot het gaatje ging. Vorig weekeinde begon het al, vanaf dat moment werden we via alle denkbare kanalen doodgegooid met aanbiedingen in het teken van de Black Friday pre-party of de BF-week.