Premium Het beste van De Telegraaf

Net echt achter een F1-stuur: simracen is populair (en hier kun je dat doen)

Door Dries van den Elzen Kopieer naar clipboard

Verdiept in alle ins en outs van het racen. Ⓒ Eric van Vuuren

Met een auto op het circuit racen is voor velen een droom, maar vanwege de hoge kosten en risico’s blijft het daar meestal bij. Een mooi alternatief is ’simracen’ dat op steeds meer plekken in Nederland tegen betaling mogelijk is.