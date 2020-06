Pilgrimjaar: de grondleggers van Amerika

Vertrek van de Pilgrims in 1620 vanaf Delfshaven, te zien op een schilderij van A.Willaerts in Museum De Lakenhal. Ⓒ Collectie De Mol van Otterloo

Door corona zijn veel geplande activiteiten van het internationale Pilgrimjaar in het water gevallen. Maar in Leiden, waar de Pilgrims 11 jaar woonden voordat ze in 1620 naar Amerika vertrokken, zijn ze blij met de banden die nu met Engeland, de Verenigde Staten en de inheemse Wampanoag-gemeenschap zijn gesmeed.