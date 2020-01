Recept van de dag: witte bonensoep

Soms zit ik een halve ochtend alleen maar in receptenboeken te bladeren. Eigenlijk om verhalen en verbanden te zoeken. Of zomaar te genieten want er zijn soms zulke mooie boeken bij. Dat je dat allemaal lezen mag. Het gekke is dat ik er geen honger van krijg, maar een heel voldaan gevoel. In het bladeren zag ik een zinnetje: “Deze soep komt uit de keuken van de ‘Al-Andaluz’, de vroegere Spaanse Moren.” Mijn zus woont in een van die dorpen waar de vroegere Spaanse Moren woonden. Het recept komt uit Kook Karavaan, Kookboek van het jaar, ik denk in 2011.