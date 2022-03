Fietsen, wandelen en naar de speeltuin: zo brengen lezers de voorjaarsvakantie door

Voorjaarsvakantie! Voor het noorden van het land zit de eerste schoolvakantie van het jaar er alweer op, voor het zuiden en het midden van het land is het deze week feest.

J. Oliviers zoekt de rust op door in Portugal op een zogenoemde retreat. „Een week lang weg van de hectiek, goed voor mezelf zorgen door middel van yoga- en meditatiesessies en gezond eten.”

Sanne Rietmeijer gaat ook vakantie, maar dan iets actiever. „Met de hele familie, in totaal vijftien man, lekker skiën in Mellau, Oostenrijk. Al jaren een familietraditie.”

Anderen brengen de voorjaarsvakantie thuis door zonder grootse plannen. Voor I. Meier is dat helaas omdat de financiën dat momenteel niet toelaten. Leo Verkerk zou eigenlijk op wintersport gaan, maar pakt de vakantie liever aan om klusjes in en om het huis te doen.

Fietsen

Op de fiets ontdekken wij mooie plekjes in Nederland. We vinden het fijn om in de Schoorlse Duinen, de Veluwe en in Noord-Brabant te zijn. Maar dan moet het weer natuurlijk meezitten.

Henk van Zanten

Waddeneiland

Wij brengen de voorjaarsvakantie door op een vakantiepark op Ameland. Nu maar hopen dat het weer ons goed gezind is.

P. I. Miedema

Thuis

Dit jaar hebben we onze wintersportvakantie geannuleerd en gaan we op een later tijdstip dit jaar. In en om het huis is genoeg te doen, dus dat pakken we eerst op!

Leo Verkerk

Speeltuin

Ik zou met de kinderen naar een pretpark of de bioscoop willen, maar we hebben het niet breed. We maken wandel- en fietstochtjes en stoppen bij een speeltuin. Broodjes en drinken mee, net zo leuk.

Nancy de Witte

Duur

Vanwege de inflatie zit er voor ons deze vakantie weinig leuks in. Wij zijn al blij als we alle dagen te eten hebben.

I. Meier