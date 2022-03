Smaaktest: Deze praline-paaseieren moet je zeker inslaan

Ze liggen al sinds januari in de supermarkten: chocolade paaseitjes. Hun komst lijkt met de jaren steeds vroeger, net als met de kruid/pepernoten het geval is. Het duizelingwekkende aantal smaken is niet meer bij te houden. Een greep uit het aanbod: karamel zeezout, stroopwafel, wit-framboos, stracciatella, champagne, tiramisu en nog veel meer. De eitjes gevuld met praline lijken hierdoor bijna saai. Terwijl je een paar decennia geleden nog opkeek van massieve witte chocolade-eieren.

Vanwege de uitvoerbaarheid zijn we voor de met praline gevulde melkchocolade-eitjes gegaan. Niet alle supers bieden namelijk dezelfde exotische smaken aan. De melkchoco praline-eitjes zitten sporadisch in een gemengde zak met puur en wit.

Eitjes in een blauw folietje

We hebben de melkchocolade met blauw papiertje eruit gepikt. Bovendien focusten we op de vulling, gemaakt van noten (amandelen en/of hazelnoten), suiker, vanille en cacao en/of cacaoboter. Voor wie echt niet van wit of puur houdt: het staat erbij als het om een gemengde zak gaat.

Ik kan wel stellen dat mijn collega’s zoetekauwen zijn, maar er bestaat toch iets als té zoet! Zo sprong het glazuur van de tanden bij het eten van de paaseieren van Favorina (Lidl). Te flauw kan ook; dit gold voor de eitjes van Aldi („Niet vies, maar ik hoef niet meer”). We raden sowieso af om hele zakken leeg te eten. Na de test bleven we met een weeïg gevoel achter...

En de winnaar is...

Winnaar werd huismerk 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt), gevolgd door Albert Heijn, G’Woon (Vomar/Deen/Coop), Plus en Jumbo.

1

De praline-eitjes van huismerk 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) kwamen als beste uit de test. Hoewel sommigen wel iets meer praline zouden willen. „Smelt meteen, heerlijk smeuïg.” €1,99 per 250 g

2

Met een tweede plaats deed Albert Heijn het zeker niet verkeerd. „Na die suikerbommetjes smaken deze zoals het hoort.” „Eerst een stevige buitenkant, daarna de praline.” €3,29 per 500 g (gemengde zak)

3

Dan is er huismerk G’Woon van onder meer Vomar/Coop/Hoogvliet. „Prima smaak, vooral de nasmaak van de praline is goed aanwezig.” „Niet superzoet, goed zacht van binnen.” €1,99 per 250 g (gemengde zak).

4

Op de vierde plaats vinden we Plus terug, „Goede smaak en blijft niet zo in je mond plakken.” „Weinig smaak, wel een goede structuur.” „Fijn dat het niet mierzoet is.” €1,99 per 250 g

5

Hekkensluiter is Jumbo, ondanks de mierzoete eitjes scoorden ze een voldoende. „Echt veel te zoet. De vulling is ook aan de massieve kant.” „Fijne, stevige vulling.” €1,99 per 200 g