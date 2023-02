Vijfsterrenverwennerij in Amsterdam

„Loopt u mee naar onze living?” Quinty, de uitermate vriendelijke host, gaat voor naar de ’woonkamer’ van Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park. Een van de uitzonderlijke services die dit vijfsterrenhotel, het eerste van hun collectie, biedt. Persoonlijk is een van de pijlers, vandaar de host, en we vlijen ons neer in een van de zachte ecru fauteuils bij het hoge raam.

Het statige gebouw nabij hartje Amsterdam stamt uit 1908 en deed voorheen dienst als biologie-universiteit, maar telt sinds november vorig jaar 88 hotelkamers en suites. Naast de woonkamer ook twee restaurants, waaronder fine dining Van Oost en Brasserie Spring, cocktailbar Fitz’s en een later te openen rooftopbar. De renovatie gebeurde met respect voor de historie, waaraan een dot design met verwijzingen naar de hotelnaam werd toegevoegd zoals de luchtige witte lampen aan het hoge plafond die wolken verbeelden.

In de woonkamer, met zo’n zacht kleed dat je het liefst je schoenen en sokken wilt uitschoppen, kunnen gasten van koffie en thee gebruikmaken, een boekje lezen of gewoon uit het raam staren naar de reuring in het aangrenzende Oosterpark.

Mits je van de hotelkamer wilt komen. Dat wordt een uitdaging, blijkt bij het betreden van de zogeheten Pillows Suite, een van de vijf categorieën hotelkamers.

Een zee van ruimte waar in de eigen living een lichte chaise longue uitnodigend wacht, al lonken ook de grijsgroene fluwelen fauteuil bij het matzwarte bureau en de houten designstoel bij het salontafeltje. Twee doorgangen, af te sluiten met huiselijke webbingdeuren, leiden naar de slaapkamer waar het grote bed staat.

Subtiele luxe

Aangrenzend een badkamer, of beter wellnessruimte, met een losstaand mat-wit designbad en inloop-regendouche. Aan de muren hangt speciaal voor het hotel gemaakte kunst met verwijzingen naar de omgeving en de stad. Gelukkig ligt ook hier dat zachte tapijt, dus de schoenen en sokken worden alsnog uitgeschopt.

Om later die avond weer te worden aangetrokken voor een bezoek aan Brasserie Spring, waar we genieten van de Italiaans/Franse keuken. Eenmaal in het grote bed blijkt dat de vijfsterrenservice ook subtiel in de kamers is verwerkt: automatische kleine verlichting springt aan als je in het donker uit de boxspring stapt en gaat ook automatisch uit.

De volgende ochtend staat een bezoek aan de wellness op het programma. Licht mopperend checken we uit. We beseffen dat de uitzonderlijke service stopt en we alles weer zelf moeten doen...

In ’t kort

Interieur:

Design, huiselijk, warm, elegant, met in de openbare ruimtes kunst van onder anderen Pablo Picasso, Gustav Klimt en Jasper Krabbé.

Locatie:

Aan de rand van centrum Amsterdam, vlak bij Artis en het Tropenmuseum.

Service:

Persoonlijk, vriendelijk, enthousiast en open, zonder te amicaal te worden.

Praktisch:

Prijzen vanaf 320 euro per nacht, pillowshotels.com/amsterdam-mauritskade