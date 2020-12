Recept van de dag: ovenschotel uit Kosovo

Nodig:

•3 stengels prei

•1 ui, gehakt

•500 gr rundergehakt of hoh

•3 eetl tomatenpuree

•2 rode paprika’s, in repen

•2 tenen knoflook, fijngehakt

•300 ml runderbouillon

•zout, peper, bloem

Bereiding:

Haal het buitenste blad van de prei en snij de prij in stukken van 3 cm. Even spoelen en laten drogen. Bak ze in wat olie tot ze beetgaar zijn. Doe ze in een ovenschaal.

Bak de ui glazig. Nu het gehakt erbij. Mooi snel bruin laten worden. Giet het vet en vocht af. Het gehakt moet droog zijn. Gehakt terug in de pan. Roerbak er de knoflook bij, en nu mogen paprika, tomatenpuree, zout peper en bouillon erbij. Zout en zeker peper. Even door elkaar roeren. Klein beetje bestuiven met bloem, zodat het iets dikker wordt.

Giet het mengsel over de prei en zet de schaal in de oven. Bak een klein uurtje nog, op 190 °C. Het vocht moet verdampt zijn. En jij hebt zijdezacht prachtig gehakt over. Eten met aardappelpuree.

Het boek heet Streetfood Kosovo. Kopen, want je dient er ook nog een goed doel mee.